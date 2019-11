Canonização na catedral de Braga de antigo arcebispo no domingo

O cardeal Giovanni Angelo Becciu, prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, preside, no próximo domingo, na Sé de Braga, à cerimónia celebrativa da canonização do antigo arcebispo bracarense D. Frei Bartolomeu dos Mártires.O novo santo português nasceu em Lisboa, a 3 de maio de 1514, com o nome de Bartolomeu Fernandes, destacou-se como arcebispo de Braga e ficou para a História a sua participação no Concílio de Trento (1543-1563), e morreu no Convento de Santa Cruz, em Viana do Castelo, em 1590.O decreto de canonização de S. Frei Bartolomeu dos Mártires foi promulgado pelo Papa Francisco no passado dia 6 de julho. O Papa "aprovou os votos favoráveis dos membros da congregação e estendeu o culto litúrgico em honra ao Beato Bartolomeu dos Mártires à Igreja Universal, inscrevendo-o no livro dos santos" por "canonização equipolente".Bartolomeu dos Mártires foi declarado venerável pelo Papa Gregório XVI, em 1845, e beatificado a 4 de novembro de 2001 pelo Papa João Paulo II.A missa de domingo, marcada para as 15h00, vai ser presidida pelo cardeal Becciu e concelebrada por dois cardeais e cerca de 12 bispos, com destaque para os prelados de Braga, Viana, Vila Real e Bragança.