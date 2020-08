Cantor que juntou milhares em Fafe arrisca processo por desrespeitar normas da Covid-19

O cantor Carlos Pires, promotor do concerto que juntou perto de 5 mil pessoas no sábado à noite, em Fafe, pode vir a enfrentar um processo-crime por não ter respeitado as normas em vigor devido à pandemia da Covid-19.









Durante mais de uma hora e meia, milhares de pessoas estiveram acotoveladas em frente a um palco, muitas delas sem máscara. O espetáculo acabou por ser interrompido por ordem da Câmara Municipal de Fafe, quando as críticas começaram a multiplicar-se nas redes sociais.

Em comunicado, a autarquia refere que cedeu o palco ao cantor popular e promoveu a iniciativa. A autarquia sublinha mesmo que o concerto não foi licenciado e garante: “Foi interrompido por ordem expressa nossa assim que soubemos do que se estava a passar.”



Ao Correio da Manhã, fonte da GNR garantiu também não ter sido informada da organização do evento. A GNR de Fafe foi ao local, quando a multidão estava já a dispersar. Aguarda ordens do Ministério Público para agir.



O CM tentou este domingo, sem sucesso, ouvir Carlos Pires.