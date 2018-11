Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cão atingido a tiro gera indignação em Coimbra

Donos querem justiça e apresentaram queixa na GNR.

Por Paula Gonçalves | 01:30

Zucky é um cão dócil conhecido da maior parte dos moradores da vila de Soure. Foi com indignação e perplexidade que souberam que o animal, de cinco anos, tinha sido atingido a tiros de caçadeira, durante a tarde de quarta- -feira, no centro da vila.



"Como é possível fazer isto?", questiona, incrédulo, um dos donos, José Luís Martins, ao garantir que a família vai até às últimas consequências para que o atirador possa ser responsabilizado. O caso já está a ser investigado pela GNR.



Quando viu Zucky caído no chão a sangrar da cabeça, o proprietário temeu o pior. No entanto, o cão sobreviveu mas tem 30 chumbos alojados na cabeça. Esteve internado numa clínica veterinária e já passou a noite de ontem em casa, mas os proprietários ainda não sabem se irá ficar com sequelas. Poderá ficar cego de um dos olhos.



"Queremos justiça. O que aconteceu é horrível e assustador", lamenta Constança Martins, que não conseguiu conter as lágrimas ao visitar o cão da família na clínica.



Zucky tinha fugido de casa e foi alvejado pelas 17h00, numa rua do centro de Soure. "É uma zona frequentada por crianças que saem da escola a essa hora", descreve José Luís Martins.



Ninguém presenciou o disparo, mas os moradores foram alertados pelo barulho. "Ouvi um tiro e um cão a ganir. Na rua vi o animal a correr em direção a casa, mas acabou por cair no chão", conta Fernando Ramos, um dos primeiros moradores a chegar perto de Zucky após este ter sido alvejado.