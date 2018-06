Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cão de água 'Farrusco' ajuda criança autista

Animal vai ajudar Rui a potenciar competências sociais e de disciplina.

Por Diana Santos Gomez | 08:07

Farrusco’. Foi este o nome dado por Rui Marques ao seu novo cão de água português, que lhe foi entregue pela Associação Portuguesa de Cães de Assistência, na sua casa, em Porches, no Algarve, após uma campanha solidária para a angariação de fundos.



Rui sofre de autismo severo, que lhe foi diagnosticado aos dois anos de idade. Atualmente tem 17 e o ‘Farrusco’ vai ajudá-lo a potenciar competências sociais e de disciplina. O treinador, Rui Elvas, considera que "a calma e a qualidade desta raça canina, ajudará a trazer mais equilíbrio à vida do Rui". O animal tem pela frente um ano e meio de treino e o objetivo é a criação de laços com a família. Elsa e Rui Marques, os pais de Rui, dizem que será uma "ajuda essencial" para o filho, de forma a "melhorar a capacidade de interação face aos desafios e aos preconceitos diários".



Pormenores

Cão de água português

Esta raça atinge a maturidade com seis meses. O pelo não cria alergias e vivem até próximo dos 15 anos. As filhas do ex -presidente dos EUA, Barack Obama, têm dois exemplares.



200 pedidos em espera

‘Farrusco’ é o sexto cão entregue pela Associação Portuguesa de Cães de Assistência, este ano. Há mais de 200 pedidos em lista de espera.



Jovem precisa de uma ocupação profissional diária

A família de Rui foi aconselhada, pela equipa médica que o acompanha desde criança, em Coimbra, a integrar o filho, com urgência, num ambiente de trabalho profissional. O jovem frequenta a Escola de Artes de Lagoa e já foi distinguido com um prémio atribuído a um quadro da sua autoria, tendo trabalhado alguns meses, em 2017, para uma loja do Grupo Sonae, com um desempenho positivo. Rui Marques procura agora um novo desafio profissional para poder evoluir.