"Continuamos com fé e a fazer tudo o que está ao alcance para a sua recuperação", escreve a associação no Facebook.

Um cão, com cerca de seis anos, foi encontrado dentro de um saco de farinha no contentor do lixo ao pé de um restaurante de sushi no Bombarral. A associação Amigo Fiel, que resgatou o animal, pede informações para poder formalizar queixa.O cão foi batizado de 'Sushi'. Esteve em estado grave, com dificuldades em ingerir alimentos, mas já voltou a comer sozinho.