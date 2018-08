Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cão resgatado com vida de um poço

Animal, que estava desaparecido há uma semana, foi entregue ao dono. Resgate ocorreu em Coimbra.

09:02

Um cão estava caído num poço com cerca de três metros de profundidade e sem água, na localidade de Trouxemil, em Coimbra.



Os militares da GNR, através do Núcleo de Proteção Ambiental, ouviram o latir do cão e resgataram-no com vida. O animal, que estava desaparecido há uma semana, foi entregue ao dono.