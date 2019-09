Cão surge nas urgências de Lamego a "pedir ajuda" e é socorrido pelo INEM

Um cão apareceu esta quarta-feira a "pedir ajuda" no Serviço de Urgência do hospital de Lamego.

O animal surpreendeu os elementos do INEM quando repararam que o cão não ia pedir festas, mas sim ajuda por ter uma hemorragia grave numa das patas. Não ficaram indiferentes e acabaram por socorrer o animal.

Os socorristas conseguiram controlar a hemorragia e transportaram-no do hospital para um veterinário.

A história foi partilhada no Twitter do INEM que gracejou com a situação: "Ficou bem… mas foi um doente bem diferente dos que costumamos ter", pode ler-se na publicação.