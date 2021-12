A procura das áreas dedicadas às doenças respiratórias provoca o “caos absoluto” em vários centros de saúde, alerta a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. “Neste momento temos muitos casos que exigem observação presencial”, referiu o presidente da associação, Nuno Jacinto.









“Não dá para fazer omeletes sem ovos, nem nós conseguimos estar em dois sítios ao mesmo tempo”, alertou Nuno Jacinto, adiantando que os serviços estão a tentar responder a “um aumento enorme” do número de casos de Covid-19 com a mesma resposta que usavam quando tinham 600 ou 700 casos por dia.

O Hospital Amadora-Sintra também acusa a pressão, não por causa dos internamentos, mas de pessoas que acorrem às Urgências para realizar o teste. Uma situação semelhante é verificada no Hospital de São João, no Porto, com as Urgências perto do limite. Na segunda-feira, a Urgência deste hospital atendeu 604 doentes, o segundo valor mais elevado da última década.