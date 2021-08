Os trabalhadores das Lojas de Cidadão antecipam longas filas e mais situações de conflito no regresso ao atendimento presencial sem marcação, já em setembro.A grande preocupação está na junção dos cidadãos com atendimento agendado, cuja espera é já de vários meses, com os “desesperados” que irão aparecer de forma espontânea.