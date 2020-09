Caos em hora de ponta no metro do Terreiro do Paço: Passageiros não respeitam distanciamento físico. Veja a imagem

A falsa sensação de normalidade do pós-confinamento e férias (sejam laborais ou escolares) obrigou muitos a regressarem aos transportes públicos. Esta manhã de terça-feira, entre as 07h00 e as 9h00, a confusão instalou-se na entrada para o metro do Terreiro do Paço, em Lisboa.O aglomerado de pessoas impediu que se respeitasse a distância recomendada pela Direção-Geral da Saúde para travar o contágio do coronavírus."É a realidade das coisas", contou aouma leitora, que diz que o cenário não varia muito de dia para dia.Apesar da utilização das máscaras por parte da maioria dos passageiros, a distância não é cumprida, nem dentro, nem fora das carruagens.