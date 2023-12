Foi um fim de semana de caos em várias urgências dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Com dezenas de serviços encerrados por deliberação da Direção Executiva do SNS, os hospitais que se mantiveram abertos registaram enchentes e houve necessidade de internar dezenas de doentes em macas nos corredores, como aconteceu no Hospital das Caldas da Rainha.









Ver comentários