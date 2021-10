A pensar em quem não conseguiu manifestar-se no passado dia 12 por melhores condições no Hospital de S. Bernardo, em Setúbal, foi marcado um novo protesto para o próximo sábado, dia 23 de outubro, às 16 horas.O apelo é feito por um grupo informal de utentes, nas redes sociais, e conta com a presença confirmada de mais de 100 pessoas.