Caos na vacinação da Covid-19 em centros de Sintra

Centenas de pessoas aguardaram este domingo à porta dos cinco centros de vacinação contra a Covid-19 do concelho de Sintra várias horas sem que tenham sido vacinados. Os centros de Vila Verde (Terrugem), Rio de Mouro, Belas e Casal de Cambra não abriram, tendo os utentes sido informados já ao final da manhã que seriam vacinados num outro dia. O centro de Agualva-Cacém, onde estava previsto vacinar 205 utentes, abriu, embora com uma atraso de quatro horas. Para o presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta, "a situação é inaceitável". A média diária de vacinação no concelho é de 1500 pessoas.A manhã foi assim de caos sem que os utentes soubessem o motivo pelo qual os centros estavam encerrados. Os próprios profissionais de saúde foram apanhados de surpresa. "Contrariamente ao que estava previsto, houve agendamentos centrais feitos no Portal de Autoagendamento, portanto não estavam previstas essas vacinações", explicou a diretora-executiva do Agrupamento de Centros de Saúde de Sintra, Clara Pais."Os autoagendamentos são feitos pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. Sem capacidade para vacinar ao fim de semana pedimos aos serviços para desmarcar, contudo, verificou-se um atraso na resposta e já no horário de vacinação é que as pessoas começaram a receber as SMS" com outras datas para as vacinas, explicou, por sua vez, o presidente do Conselho Clínico do Agrupamento de Centros de Saúde de Sintra, Mário Silva. O reenvio de uma segunda SMS com o reagendamento foi confirmado ao CM por fonte da ‘task force’ do plano de vacinação contra a Covid-19, que não adiantou qual a falha que motivou o atraso.Segundo o CM apurou, a vacinação ao domingo no centro de Vila Verde nunca esteve prevista porque as instalações pertencem a um centro evangélico que, nesses dias da semana, realiza várias ações no âmbito da sua atividade religiosa.