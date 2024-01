Caos nas Urgências do Hospital de Santarém

Doentes em macas e cadeirões espalhados pelos corredores e falta de pessoal para responder ao volume de trabalho são a imagem da situação que se vive no Serviço de Urgência do Hospital de Santarém (HDS), onde os problemas de assistência médica se têm agravado nos últimos dias.Segundo números fornecidos pelo Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria, que engloba este hospital e os centros de saúde da área, a Medicina Interna regista um total de 295 doentes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 200,68%."Nos últimos dias, e à semelhança do que tem vindo a ser relatado a nível nacional, tem-se verificado elevada afluência de doentes ao Serviço de Urgência com necessidade de internamento", explica a administração, garantindo que, para já, "as escalas estão asseguradas".O preenchimento das camas de internamento elevou o "Plano de Contingência" para o nível máximo, o que levou ao reforço das equipas de enfermagem, à distribuição dos doentes pelos espaços mais adequados, e à suspensão da atividade cirúrgica programada, exceto a urgente e oncológica.Mesmo assim, a "situação é caótica", segundo relata ao CM uma fonte que trabalha no Serviço de Urgências, explicando que "já nem sequer se pode falar em picos de afluência, porque temos estado sempre a abarrotar com doentes", maioritariamente com patologias do foro respiratório.Segundo a mesma fonte, médicos, enfermeiros e pessoal auxiliar "estão completamente exaustos", até porque a abertura dos centros de saúde em horários alargados e aos fins de semana "pouco ou nada tem feito para descongestionar a vinda das pessoas ao hospital".Comparativamente, a afluência "chega a ultrapassar a que se viveu durante a Covid-19", acrescenta.Todos estes problemas acabam por afetar também a operacionalidade das corporações de bombeiros devido à retenção de macas, que tem provocada a paralisação de muitas ambulâncias no parque do hospital, ficando a equipa dessa viatura sem poder ocorrer a outras situações de emergência.