O ano arranca com caos nas Urgências da Grande Lisboa. No Hospital de Santa Maria, o maior do País, o tempo de espera, desta terça-feira de manhã, para a pulseira amarela, atingiu as 16 horas, e a meio da tarde permanecia nas 12 horas. Também em Loures a situação era de desespero para os doentes. A pulseira amarela, com um tempo recomendado de atendimento de 60 minutos, tinha uma espera de 11 horas nas Urgências do Hospital Beatriz Ângelo, indicava o portal do Serviço Nacional de Saúde.









