Caos no Hospital de Évora com greve de auxiliares de Saúde que recusam a fazer testes à Covid-19

Uma greve dos auxiliares de Saúde do Hospital de Évora, que decorre esta quinta-feira, deixou um cenário de caos no hospital de Évora. Pelo menos 44 profissionais aderiram ao protesto, reclamando que não receberam o prémio aos profiissionais de Saúde, que combateram a Covid-19, na linha da frente, na primeira vaga da doença em portugal, como o Governo havia prometido.



Assim, não estão a ser feitos testes ao novo coronavírus neste hospital. Ao que o CM apurou, destes 44 profissionais apenas um recebéu o prémio monetário prometido pelo executivo de António Costa.

Há pessoas nas Urgências e nos corredores há mais de 24 horas para saberem os resultados do testes à Covid-19, antes de poderem seguir para internamento. Também os bombeiros que levam doentes em macas acabam por se aglomerar no local, com as âmbulâncias paradas no exterior, uma vez que não conseguem deixar os doentes e libertar as macas.