Caos nos comboios da Linha de Sintra no dia em que testes à Covid começam nas escolas

Utentes dos comboios da CP na Linha de Sintra denunciaram esta quarta-feira a falta de condições perante composições cheias, numa altura em que o País atravessa a pior fase da pandemia de Covid-19. A CP justificou com uma avaria. A avaria na linha de acesso ao parque de estacionamento dos comboios, em Algueirão, foi esta quarta-feira detetada depois das 5h00 e ficou resolvida por volta das 7h00, hora a que os comboios puderam então circular. Por esse motivo, as composições circularam com cerca de uma hora de atraso. A situação foi, entretanto, regularizada e a CP garante que foi uma situação "excecional" e que a oferta mantém-se "a 100%", sem restrições nas carruagens ou nos horários.



Entretanto, arrancaram esta quarta-feira em Tomar, nas escolas públicas e privadas com o ensino Secundário, a realização de testes rápidos de despistagem da infeção pelo novo coronavírus a alunos e profissionais de educação. Processo, em que o grupo da Educação dos 18 municípios na Área Metropolitana de Lisboa vai pedir esclarecimentos urgentes ao Ministério da Educação. O grupo quer ver esclarecidos dados sobre a campanha de testagem à Covid-19 devido à "inexistência de informação sobre o âmbito e calendarização".

Mais informação sobre a pandemia no site dedicado ao coronavírus Mapa da situação em Portugal e no Mundo. Saiba como colocar e retirar máscara e luvas Aprenda a fazer a sua máscara em casa Cuidados a ter quando recebe uma encomenda em casa. Dúvidas sobre coronavírus respondidas por um médico Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24

Ver comentários