A falta de médicos está a deixar vários hospitais do Serviço Nacional de Saúde em permanente estado de calamidade, denunciou a Ordem, que deu vários exemplos. Para contestar a ausência de condições, estes profissionais da classe vão fazer greve nos próximos dias 23, 24 e 25 de novembro. De forma a colmatar a carência de clínicos, há 346 aposentados no ativo, segundo a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS): 202 nos centros de saúde, 121 nos hospitais e 23 em saúde pública.