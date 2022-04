O capelão Licínio Luís foi readmitido na Marinha, três dias após ter sido exonerado, porque se arrependeu do que escreveu numa rede social acerca do envolvimento de dois fuzileiros na morte do agente Fábio Guerra, onde criticou a postura do almirante Gouveia e Melo perante o sucedido, numa intervenção que fez ao corpo de Fuzileiros.









