Capitania do Funchal emite aviso de má visibilidade para o mar da Madeira

A capitania do Funchal emitiu esta segunda-feira um aviso de má visibilidade para a orla costeira da Madeira, recomendando que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo.

O aviso tem por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e está em vigor até as 06h00 de terça-feira.

"Recomenda-se que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo", pode ler-se no documento emitido pela autoridade marítima regional.

Sobre as condições meteorológicas, é indicado que a visibilidade será "boa a moderada, por vezes fraca, tornando-se má no final do período" do aviso.

Quanto à ondulação, será de um metro e meio nas costas norte e sul da ilha e o vento "por vezes muito fresco".