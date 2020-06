Capitania do Funchal recomenda que embarcações fiquem nos portos de abrigo devido ao mau tempo

A capitania do Funchal emitiu esta terça-feira um aviso de mau tempo para o arquipélago da Madeira devido ao vento forte, recomendando que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo.

Na informação, tendo em conta as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a autoridade marítima regional adianta que o vento vai soprar entre os 51 e os 62 quilómetros por hora em qualquer direção.

Devido a esta situação meteorológica adversa, a capitania recomenda que "os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções por forma a que estas permaneçam nos portos de abrigo".

A capitania também prolongou até às 06h00 de quarta-feira o aviso de má visibilidade que tinha emitido na segunda-feira.

O IPMA colocou o arquipélago da Madeira sob aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de quatro, até às 09h00 desta terça-feira por causa da precipitação, passando a amarelo até às 12h00.