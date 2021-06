Já é tempo de caracóis, um dos petiscos estivais preferidos dos portugueses – estima-se que o consumo anual seja da ordem das 3 mil toneladas, o equivalente ao peso de 10 Airbus 380, o maior avião de passageiros do Mundo. Servidos em travessa, prato ou pires, são anunciados nas tascas e restaurantes com um simples dizer que faz as delícias dos apreciadores: “Há caracóis!”