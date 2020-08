Características da vacina contra Covid-19 definem grupos prioritários

A diretora-geral da Saúde disse esta sexta-feira que a definição dos grupos prioritários no acesso à vacina contra a Covid-19 depende das características do medicamento, explicando que as diferentes vacinas poderão ter uma eficácia variável sobre diferentes grupos.

"Vão ser estabelecidos aquilo a que se chamam de grupos prioritários para a vacinação, e estes grupos são definidos por especialistas, mas a primeira linha de consideração é o tipo de vacina e as características dessa vacina", afirmou Graça Freitas durante a habitual conferência de imprensa de atualização de informação sobre a pandemia em Portugal.

Na quinta-feira, o primeiro-ministro anunciou a compra de 6,9 milhões doses de vacinas contra a covid-19, no valor de 20 milhões de euros, adiantando que em Portugal a vacinação será "universal e gratuita".