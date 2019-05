Caravela-portuguesa navega para o Algarve

O que fazer em caso de contacto com uma caravela-portuguesa

Depois de terem sido avistadas nas praias da Costa de Caparica, em Almada, e nas de Cascais, as caravelas-portuguesas vão rumar, ao longo desta semana, para as praias algarvias, devido a uma mudança de direção do vento."Esta semana é expectável que sejam avistadas na região do Algarve porque o vento é de sudoeste. Na semana passada era de norte/noroeste", revelou aoo comandante Pereira da Fonseca, da Autoridade Marítima, sublinhando que "caso sejam avistadas, o nadador-salvador tem de hastear a bandeira vermelha".O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) já tinha alertado para o aparecimento da espécie em toda a costa portuguesa, incluindo nos arquipélagos dos Açores e da Madeira."As caravelas-portuguesas vão para onde o vento e a ondulação as levar. O facto de esta colónia dar à costa não é nada de atípico, acontece todos os anos", explica Élio Vicente, biólogo marinho.O contacto com estes organismos é, no entanto, perigoso e há cuidados a ter."Os tentáculos são potencialmente urticantes e podem provocar queimaduras. Mesmo que o animal esteja morto na praia, é importante que as pessoas não lhe toquem e chamem as autoridades", apela o biólogo.