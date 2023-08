Caravelas-portuguesas interditam praia de São Martinho a banhos

O avistamento de cerca de uma dezena de caravelas-portuguesas na água da praia da São Martinho do Porto, no concelho de Alcobaça, motivou pelas 17 horas desta quarta-feira a interdição da ida a banhos, tendo sendo içada a bandeira vermelha.

Os vários relatos chegados à capitania do Porto da Nazaré levaram o comandante Severino Lourenço a emitir um edital proibindo os banhistas de entrarem na água, devido ao risco de contacto com estes organismos gelatinosos, com propriedades tóxicas.

A bandeira vermelha será arreada ao final deste dia, mas a proibição mantém-se até ao dia de amanhã. Ao princípio da manhã desta quinta-feira a situação será avaliada pela Polícia Marítima e pelos nadadores-salvadores.

O comandante da capitania alertou que não só não se deve tocar numa caravela-portuguesa como se deve avisar as pessoas que se encontrem nas imediações para não o fazerem.

Os banhistas ou quem passeie à beira-mar devem ter cuidados extremos devido ao risco de alergias e queimaduras, que podem ser de terceiro grau, provocando cicatrizes, para além de dores muito fortes.

Se tal acontecer, deve-se começar por lavar a zona afetada cuidadosamente usando apenas água do mar sem esfregar. A seguir deve-se remover todos os pedaços que estejam agarrados à pele com uma pinça e aplicar compressas quentes (a 40 graus centígrados) durante vinte minutos ou vinagre sem diluir. Por fim, dependendo da gravidade da situação, procurar um profissional de saúde.