Carcaça de baleia dá à costa em Almograve, Odemira

A carcaça de uma baleia em elevado estado de decomposição foi encontrada ontem, terça-feira, 8 de dezembro, no areal da praia do Brejo Largo, freguesia de Almograve, no concelho de Odemira.

O alerta foi dado por populares que passavam no local. Pelo elevado estado de decomposição e pelo cheiro nauseabundo, as autoridades suspeitam que a carcaça já deve estar naquele local há vários dias.

Trata-se de uma Baleia anã, com cerca de 6 metros de comprimento. A carcaça está no meio do areal, de uma praia deserta onde apenas é possível chegar a pé ou pelo mar.

A Autoridade Marítima, Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) e Câmara Municipal de Odemira vão reunir, para em conjunto encontrar a melhor forma para retirar a carcaça do areal, o que deve acontecer ainda hoje ou amanhã.