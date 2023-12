Cardeal Américo Aguiar escreve primeira carta pastoral enquanto Bispo de Setúbal

O cardeal Américo Aguiar escreveu a primeira carta pastoral enquanto Bispo de Setúbal. Na nota, refere que quer "conhecer, amar e servir Setúbal", que se prepara para celebrar os 50 anos da Diocese em 2025, que coincide com a celebração do Jubileu 2025 da Igreja Universal.D. Américo Aguiar informa ainda que o Papa Francisco convocou para os dias 25 e 26 de maio a 1ª Jornada Mundial das Crianças e apela a que Setúbal participe neste evento com um "contingente de crianças que fosse espelho da diversidade geográfica e social da nossa igreja".Leia a carta na íntegra:

Américo Aguiar assumiu nos últimos anos um papel de relevo na Igreja Católica em Portugal, tendo sido o principal rosto da organização da Jornada Mundial da Juventude, que decorreu em Lisboa entre 1 e 6 de agosto deste ano, com a presença do Papa Francisco.