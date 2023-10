Cardeal Américo Aguiar pede em Fátima orações pela paz

O cardeal Américo Aguiar pediu esta noite aos milhares de participantes na peregrinação de 12 e 13 de outubro ao Santuário de Fátima que rezem pela paz que falta à "malograda e querida Ucrânia e à terra de Jesus".

"Quando falamos de Fátima, da mensagem de Fátima, falamos obrigatoriamente de paz. Infelizmente, a paz é dom que está a faltar à nossa malograda e querida Ucrânia, e está a faltar há dias à nossa querida terra de Jesus. Queremos pedir à Mãe do Céu, sem baixarmos os braços, o dom da paz para a terra de Jesus, para a Ucrânia e para todos os povos que vivem o flagelo da guerra", afirmou o até agora bispo auxiliar de Lisboa.

A guerra é uma preocupação "de todos", disse o nomeado bispo de Setúbal durante a homilia da celebração da palavra que se seguiu à procissão das velas no santuário da Cova da Iria, deixando a pergunta: "A quem faz jeito esta nova guerra, quem fica a ganhar com esta nova guerra, com este calendário, com esta coincidência?".

"Não sei responder. Sei quem fica a perder: as crianças, os jovens, as mulheres, os idosos, os pobres, os últimos, os de sempre", sublinhou.

Numa homilia em que deixou um agradecimento a todos os que contribuíram para o sucesso da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, de cuja organização foi o principal responsável, Américo Aguiar deixou também palavras sobre o papel de Fátima, recorrendo a uma das mensagens de integração que o Papa Francisco deixou na JMJ, para afirmar que "Fátima é de todos, todos, todos".

Américo Aguiar, que esta quinta-feira usou o báculo que recentemente lhe foi oferecido em Jerusalém, fez questão de assegurar que, em Fátima, todos têm "Mãe", e lembrou o pedido de oração e a promessa de paz que a Virgem deixou em Fátima aos três pastorinhos.

Nas cerimónias desta quinta-feira, que tiveram a presença de 180 mil peregrinos, segundo o santuário, participaram, também, os cardeais Manuel Clemente e António Marto, bem como o novo patriarca de Lisboa, Rui Valério.

O futuro bispo de Setúbal está a presidir pela segunda vez a uma peregrinação aniversária no Santuário de Fátima, depois de ali ter estado como presidente das celebrações em junho de 2020, em plena pandemia de covid-19.

Américo Aguiar viajou para Fátima, esta quinta-feira, diretamente de Saragoça, onde presidiu à festa da Virgem do Pilar, agradecendo aos bispos e aos jovens de Espanha e da América Latina a presença na Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa.

Segundo a agência Ecclesia, como sinal de agradecimento e confiando o ministério que vai iniciar no final deste mês na diocese de Setúbal, o cardeal ofereceu à Senhora do Pilar o anel cardinalício e o solidéu, colocando-o diante da imagem venerada em Saragoça.

A peregrinação desta quinta e sexta-feira ao Santuário de Fátima conta com o registo de mais de uma centena de grupos organizados de peregrinos de mais de 30 países estrangeiros.

Após a vigília da próxima madrugada, terá lugar, às 07h00 de sexta-feira, a procissão eucarística, no recinto de oração, seguindo-se, duas horas depois, o terço na Capelinha das Aparições, a procissão, a missa internacional, a bênção dos doentes e a procissão do adeus.