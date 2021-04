A peregrinação de 12 e 13 de maio ao Santuário de Fátima será presidida pelo cardeal português D. Tolentino Mendonça e deverá decorrer em moldes semelhantes à de outubro do ano passado, mas com um número superior de peregrinos.Recorde-se que na última grande peregrinação do ano, os fiéis participaram nas celebrações agrupados em círculos desenhados no alcatrão e não podiam circular pelo recinto, para evitar novos surtos de Covid-19.