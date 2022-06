O Cardeal Patriarca de Lisboa sublinhou, esta quinta-feira, na Sé a rejeição por parte da igreja católica das práticas do aborto e eutanásia. Nas celebrações do Corpo de Deus, D. Manuel Clemente destacou a importância do realismo do cristianismo e a iluminação pela fé.

As celebrações decorrem durante a tarde com a realização da procissão e bênção da cidade no adro da Sé por D. Manuel Clemente.