O cardeal-patriarca de Lisboa reforçou esta quinta-feira, na Missa do Corpo de Deus, a oposição da Igreja à legalização da eutanásia e aborto. Uma semana depois da aprovação da legalização da eutanásia pelo Parlamento, D. Manuel Clemente voltou a defender a integralidade da vida, da conceção à morte natural, e pediu “respeito legal e apoio concreto à vida mais frágil”.









“Juntando de novo a nossa voz à de tantas pessoas e instituições da sociedade civil e diversos credos, só podemos e devemos rejeitar o aborto e a eutanásia e tudo quanto a tal possa levar por falta de resposta solidária e pública a quem precisar de apoio e companhia”, referiu, na homilia na Sé de Lisboa. A vida, “saudável ou mais carente de cuidados” é “inviolável”, sublinhou D. Manuel Clemente.

As celebrações do Corpo de Deus prosseguiram com a procissão, que regressou às ruas de Lisboa, após dois anos de suspensão devido à pandemia.