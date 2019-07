Cardeal-patriarca de Lisboa elogia moção 'CM Não Esquece' sobre prevenção dos fogos

O Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, elogiou esta quinta-feira a moção que lhe foi entregue pelo Correio da Manhã e CMTV, sobre a prevenção dos incêndios. O documento resulta da iniciativa ‘CM Não Esquece! - Juntos Contra os Incêndios’.

"A única forma de apagar da memória é criar um melhor futuro, garantindo que este tipo de situação não volte a repetir-se. Quero saudar o Correio da Manhã e tudo aquilo que fez, porque os órgãos de grande expansão nacional devem ativar constantemente a nossa consciência", destacou o líder da Igreja Católica em Portugal.

Depois dos incêndios de 2017 - que tiraram a vida a 117 pessoas (67 em junho e 50 em outubro) -, o CM recolheu centenas de propostas dos portugueses sobre como prevenir novas tragédias e debateu-as em 15 conferências por todo o País.



"Temos esse dever e penso que cumprimos. Foi o último passo de entrega do documento a entidades relevantes da sociedade portuguesa. Já o entregámos ao Governo, ao Presidente da República e ao presidente da Assembleia da República. O líder da Igreja Católica tem uma capilaridade talvez até maior do que o Estado. Continua a haver paróquias nas pequenas aldeias e esta mensagem, entregue nas mãos da Igreja Católica, vai também fazer o seu caminho até ao povo português", referiu Octávio Ribeiro, diretor-geral do CM/CMTV.

O documento apresenta cinco propostas: criminalização dos incendiários, vigilância dos territórios e intervenção das forças militares, ordenamento florestal e desenvolvimento económico do Interior, limpeza das matas e educação, formação e sensibilização.