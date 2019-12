Cardeal Patriarca de Lisboa: "Os sem-abrigo são problemas de todos"

"O problema dos sem-abrigo não é de hoje, é de todos os dias", disse este domingo D. Manuel Clemente, pouco antes de entrar no refeitório da Cantina da Cidade Universitária de Lisboa, para celebrar a 31ª missa destinada às populações em situação de sem-abrigo."É natural que na quadra natalícia esta questão ganhe um reforço especial, porque as pessoas estão mais disponíveis para rever estas causas e para se reverem nelas, mas os sem-abrigo são um problema de todos, porque quando as pessoas estão desabrigadas é a sociedade que está desabrigada", acrescentou o Cardeal Patriarca de Lisboa.A eucaristia é um dos momentos altos da Festa de Natal promovida todos os anos pela Comunidade Vida e Paz, e que inclui ainda serviço de refeições e distribuição de peças de roupa. O diácono Horácio Félix, presidente da Comunidade, revelou-se satisfeito com a intenção do Governo de reforçar com 7,5 milhões de euros o programa de apoio aos sem-abrigo no próximo Orçamento do Estado, mas considera não haver lugar para euforias."O valor é sempre relativo e mais do que o valor interessa aquilo que vamos fazer com ele", disse. "É preciso que o dinheiro despendido nesta causa - que é dinheiro de todos nós - seja bem aplicado na mudança de vida destas pessoas que precisam de readquirir a sua dignidade enquanto seres humanos", concluiu.