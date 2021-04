Cardeal-Patriarca de Lisboa pede uma “Páscoa com poucos e afastados”

O Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, pediu esta sexta-feira um almoço do Domingo de Páscoa "com poucos, afastados e com pouca gente de fora ou nenhuma". D. Manuel Clemente apelou à adoção das restrições porque a pandemia de Covid-19 é para "levar muito a sério".As celebrações religiosas da Semana Santa ficam marcadas por um conjunto de restrições. Na Sé de Lisboa, a Celebração da Paixão do Senhor foi disso exemplo, tendo no início os fiéis sido informados que no rito da adoração da Cruz seria omitido o beijo devocional da Cruz. Devoção apenas praticada pelo Cardeal-Patriarca de Lisboa.Pelo segundo ano consecutivo as manifestações religiosas ficam marcadas pelas medidas sanitárias de combate à Covid-19. No ano passado as celebrações de Sexta-feira Santa não foram realizadas. Já este ano as celebrações foram realizadas mas com sérias limitações. "É muito melhor poder celebrar com alguns , embora não podemos celebrar com todos", disse D. Manuel Clemente.O Cardeal-Patriarca lembrou as vítimas mortais da Covid-19 e sublinhou o trabalho dos profissionais de saúde no combate à pandemia. "Para que isto seja levado por diante", disse, "são necessários cidadãos responsáveis e solidários".O arcebispo de Braga, Jorge Ortiga, disse que "morrer só é muito duro", lembrando as vítimas da Covid-19, e referiu que "a Igreja terá de se colocar bem perto de todos os calvários humanos".O bispo do Porto, Manuel Linda, agradeceu ontem "aos cuidadores que se deram aos mais frágeis dos frágeis" e diz que a lição da pandemia devia levar a conjugar o futuro "apenas com o verbo ajudar".O anúncio ‘Cristo ressuscitou, aleluia’, habitualmente levado às casas dos paroquianos durante a visita pascal, será este ano feito pelo ar no território da Diocese de Viseu, durante a tarde de amanhã. A partir das 15h00, duas aeronaves vão puxar uma faixa com a mensagem pascal, para que esta chegue ao maior número de pessoas.