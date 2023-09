Cardeal Tolentino de Mendonça preside à Coroação Pontíficia de Nossa Senhora da Soledade na Real Basílica de Mafra

A imagem de Nossa Senhora da Soledade, exposta na Basílica de Mafra, recebe este domingo a Coroação Pontifícia das mãos do cardeal D. Tolentino de Mendonça.O cardeal português foi nomeado a 15 de Julho pelo Papa Francisco para conceder a coroação canónica. O último privilégio de tal importância concedido a Portugal foi há 77 anos, na coroação canónica da imagem de Nossa Senhora de Fátima, em 1946.A decisão foi anunciada pelo Papa Francisco em dezembro de 2020 com "o propósito de estender a todo o orbe católico a importância deste título mariano e o seu culto, fortalecendo assim a piedade cristã nas suas mais diversas expressões".A 15 de julho, o Papa Francisco nomeou o cardeal D. José Tolentino de Mendonça como enviado especial para presidir a coroação canónica de carácter pontifício, da Santíssima Virgem Maria no mistério da Sua Soledade, que se venera na Real Basílica de Mafra.A coroação da imagem decorre este domingo, na Missa de encerramento do IV Fórum Pan-Europeu de Irmandades e Confrarias.Pelas palavras do Cardeal português "o Papa Francisco quis muito mandar a sua bênção para este encontro das confrarias, a nível europeu, e para a coroação".Na carta de nomeação do enviado especial, o Papa evoca "o admirável testemunho de caridade maternal da Santíssima Virgem Maria da Soledade".