O cardeal Américo Aguiar (recebe as insígnias cardinalícias no próximo dia 30) vai ser nomeado em breve pelo Papa Francisco bispo da Diocese de Setúbal e a tomada de posse deve, ao que o CM apurou, acontecer no dia 26 de outubro, quando passam 48 anos da entrada solene de D. Manuel Martins, o primeiro bispo daquela diocese.









Ver comentários