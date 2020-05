Cardiologista alerta que “só o médico sabe se existe controlo” apropriado para o desconfinamento

Esta segunda-feira assinala-se o Dia Mundial da Hipertensão Arterial. Pedro Matos, cardiologista da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP), explica porque, segundo o médico, deveriam continuar confinados.- Ambas são fatores de risco elevados para eventos cardiovasculares e progressão de insuficiência renal.- Têm uma probabilidade acrescida de ter o sistema imunitário comprometido, devendo, por isso, ser protegidas de exposição ao vírus. Há alguma controvérsia no uso de alguns fármacos com ação no sistema renina-angiotensina- aldosterona (RAA) para tratamento da hipertensão. A evidência científica, neste momento, é controversa, não havendo, por isso, razão para interromper a medicação com estes agentes.- Inicialmente foram incluídos como grupos de risco nas diretrizes das entidades reguladoras, mas recentemente foram retirados, com base na decisão vir a depender do controlo adequado ou não de ambas as situações. Ora, não é compreensível que esse tipo de decisão seja feita de forma geral, por determinação superior. Só o médico assistente de cada um dos doentes poderá saber se existe um controlo apropriado e se a pessoa necessita de maior ou menor confinamento, em função da evolução ou do contexto laboral (tipo e local de trabalho). Acrescenta-se que, nestes últimos dois meses, com os profissionais de saúde focados na pandemia, se tem negligenciado o acompanhamento das restantes doenças.

