Cardiologistas defendem telemedicina e desafio será definir doentes a seguir à distância

O presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC) defende que a telemedicina, que cresceu com as exigências da pandemia, deve manter-se e que a questão crítica nas consultas é definir quais os doentes que podem ser seguidos à distância.

O responsável sublinha as vantagens do seguimento à distância para alguns casos, dando igualmente o exemplo de um projeto piloto na área da telemonitorização no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), designadamente na unidade de insuficiência cardíaca avançada, que conseguiu evitar muitos reinternamentos.

"Depois da alta, alguns doentes com insuficiência cardíaca grave, viram instalada na sua residência tecnologia que permite transmitir sinais à distância e que permite identificar precocemente as descompensações e intervir atempadamente", explicou o diretor do Serviço de Cardiologia do CHUC.