Maria Elisabete Oliveira alimenta todos os dias cerca de 60 gatos que estão abandonados na rua, no bairro do Ingote, em Coimbra. A moradora foi uma das pessoas a recorrer à campanha de donativos alimentares do grupo IRA – Intervenção e Resgate Animal para pessoas carenciadas, que procedeu à distribuição de 1500 quilos de ração, para cão e para gato, no concelho de Coimbra.









Em tempo de pandemia, a iniciativa do IRA pretende ajudar as famílias economicamente mais debilitadas, oferecendo alimentação para os seus animais. Até agora, já foi distribuída ração nos distritos de Lisboa, Porto, Évora e agora Coimbra. “A nossa intenção é chegar a todos os distritos”, refere um dos elementos do IRA. As próximas ações estão previstas para Beja e Setúbal.





Leia também Pandemia está a deixar muitos animais "órfãos" e há poucas mãos para ajudar Em Coimbra, a distribuição da ração foi assegurada pela Comissão Local de Bem-Estar Animal da União de Freguesias de Coimbra que, numa semana, fez chegar os donativos aos habitantes. “É uma iniciativa excelente. Ninguém imagina o bem que faz esta ajuda”, afirmava Alexandra André, que foi buscar ração para pessoas carenciadas, que está a ajudar, garantindo a esterilização dos animais. Algumas alimentam colónias de gatos. É o caso de Maria Felício que assegura a alimentação de 13 gatos no seu bairro: “Se não tivermos de vez em quando ajuda é complicado comprar ração para tanto animal. Mas também não é por isso que os vou deixar morrer à fome.”

Também Goreti Valença sente cada vez mais dificuldade em garantir a alimentação de uma colónia de gatos na sua zona, além de ter também cães. “Tenho de comprar ração para lhes dar”, refere ao Correioda Manhã, enquanto recolhe o donativo.





Abrigos para gatos que estão na rua nascem na prisão



João Francisco Campos, presidente da União de Freguesias de Coimbra, refere que esta iniciativa “é uma ajuda importante e mostra também o papel fundamental que a Comissão Local de Bem-Estar Animal terá no futuro”. Entre os projetos que pretende desenvolver, destaque para a criação de abrigos para gatos de rua: “Temos o protocolo prestes a ser ultimado com o Estabelecimento Prisional de Coimbra para construir os abrigos, em conjunto com as associações” de defesa animal.