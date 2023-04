Não param de chegar pedidos de ajuda à Cáritas Diocesana do Porto. “Só nos primeiros três meses deste ano, os pedidos aumentaram em 20%”, diz o presidente da instituição. Paulo Gonçalves fala em “cem novas situações por mês” e admite a necessidade de vir a “desenvolver uma campanha adicional” de angariação de meios para tentar responder “ao consecutivo aumento de pedidos de ajuda”.Perante esta realidade, a Cáritas do Porto - que presta ajuda a milhares de pessoas em 26 concelhos do Porto, Aveiro e Braga - está com dificuldades em responder a todos os pedidos. “As receitas reduziram ou estabilizaram e o apoio da rede de parceiros não é suficiente. Vai ser necessário voltar a apelar à boa vontade das pessoas, através de uma campanha adicional”, acrescenta Paulo Gonçalves, em declarações à Renascença. A situação económica e social que se vive no País está a deixar as famílias em grandes dificuldades e muitas sem capacidade para suportar todas as despesas mensais.