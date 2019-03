Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Carlitos" engraxa as botas dos bombeiros

Homem percorre os 18 distritos a engraxar as botas dos operacionais.

Conhecido como ‘Carlitos engraxador’, percorre os 18 distritos a engraxar as botas dos bombeiros.



Com o objetivo de dar continuidade à profissão e impedir que esta caia em desuso, presta uma homenagem às 95 corporações que escolheu ao longo de todo o País.



Atualmente, está pelo Alentejo.



Já os bombeiros louvam a iniciativa de Carlos Marcelino e explicam a importância de terem sempre os sapatos engraxados – dá maior durabilidade e proteção do material e dos pés.



O engraxador já é conhecido como o ‘bombeiro sem camisola’ e admite que já lhe pedem para engraxar os sapatos na altura dos incêndios - pedido esse que já aceitou.