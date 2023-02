Carlos Diogo Cortes é o novo bastonário da Ordem dos Médicos, ao vencer a segunda volta das eleições.Concorreram ao cargo seis candidatos, tendo passado à segunda volta Rui Nunes e Carlos Diogo Cortes.Carlos Diogo Cortes é diretor do Serviço de Patologia Clínica do Centro Hospitalar do Médio Tejo.É presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos e da subespecialidade de Microbiologia Médica na Ordem dos Médicos. Sucede a Miguel Guimarães, que deixa o cargo de bastonário, que ocupava desde 2017.