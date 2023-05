“Vou ser o padrinho de todos estes casamentos, que são uma tradição extraordinária da nossa cidade. Vai ser um dia muito bonito e muito intenso”, disse na segunda-feira Carlos Moedas, na apresentação dos 16 casais que vão dar o nó a 12 de junho, com a bênção de Santo António. Onze casais dão o nó na Sé e cinco pelo registo, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.