Carlos Moedas quer "acabar com metade da ciclovia" na Almirante Reis

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), disse esta quarta-feira que a solução imediata para Avenida Almirante Reis passa por "acabar com metade da ciclovia", ressalvando que a longo prazo deve existir um projeto de reperfilamento desta artéria.

"Temporariamente vamos resolver uma parte do problema que é retirar já uma parte daquela ciclovia para escoar o trânsito, mas no longo prazo aquela avenida tem de ter duas faixas nos dois lados e, depois, pode ter a ciclovia, mas isso tem de ser um projeto de reperfilamento da própria Almirante Reis", afirmou Carlos Moedas, na reunião pública do executivo camarário.

O tema da Avenida Almirante Reis foi levantado pelo vereador do PS Pedro Anastácio que recordou a posição de Carlos Moedas de "acabar com a ciclovia" e questionou a proposta apresentada na semana passada pelo arquiteto João Castro, que lidera a equipa da Câmara Municipal encarregada da requalificação da artéria, para uma ciclovia bidirecional.