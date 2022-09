O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, vai negociar com as juntas de freguesia uma solução estrutural para o problema da recolha de lixo. “É uma negociação que tem de ser feita e tem de se consultar todas as pessoas”, afirmou.



Atualmente, a recolha e o transporte do lixo urbano em Lisboa é da responsabilidade da câmara, enquanto a limpeza dos espaços ao redor dos ecopontos é assumida pelas juntas de freguesia.









Ver comentários