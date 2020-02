Carnaval à porta e termómetros a subir. Saiba o que esperar do tempo nos próximos dias

As miniférias do Carnaval vão ser marcadas pelo bom tempo, com céu pouco nublado e temperaturas que podem chegar em algumas regiões do país aos 26 graus Celsius, embora na terça-feira as máximas comecem a descer.

De acordo com a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) Patrícia Gomes, nos próximos dias prevê-se céu limpo e vento moderado a fraco a soprar do quadrante leste, sendo mais intenso nas terras altas.

"Em relação às temperaturas, hoje já sobem, tanto a mínima como a máxima, e vão manter-se mais ou menos nos mesmos valores até segunda-feira", disse Patrícia Gomes, acrescentando que as temperaturas estão acima do normal para a época.