Carnaval ameaçado pela chuva e baixas temperaturas

Precipitação ameaça a realização dos corsos.

09:09

Participar nos desfiles do Carnaval deste ano significa ter de usar o chapéu de chuva. As previsões meteorológicas apontam para a ocorrência de aguaceiros em todo o território do Continente, mas com maior intensidade no Litoral Norte.

A precipitação ameaça assim a realização dos corsos no domingo. Embora a indicação de aguaceiros possa não levar ao cancelamento da festa.

Também na Terça-feira gorda a chuva deverá atrapalhar os desfiles. Embora as previsões do instituto português do mar e da atmosfera apontem para uma ligeira melhoria do tempo face à segunda-feira do entrudo.

Associada à chuva há também a indicação para uma descida da temperatura para valores inferiores aos vinte graus.

Na semana que tem agora início a previsão indica que gradualmente o sol irá dar lugar às nuvens. A presença de tempo nublado com a possibilidade de chuva ocorre a partir e quarta-feira.

Associada à chuva deverá ocorrer um acentuado arrefecimento noturno.