Carnaval de Sines recebeu cerca de 50 mil visitantes

Cerca de 50 mil pessoas assistiram aos desfiles do Carnaval de Sines que decorreu de 21 a 25 de fevereiro, naquela cidade do Litoral Alentejano.

Rui Encarnação, presidente da Associação de Carnaval afirmou ao CM que "o balanço é naturalmente muito positivo, aumentámos o número de participantes e aumentámos o número de visitantes, que estimamos que tenham sido cerca de 50 mil, o que é muito bom".

Rui Encarnação, referiu ainda que este Carnaval não tem um tema principal definido porque "tem a particularidade de ser construído por voluntários e, por essa razão, o tema central é livre para não limitar as ideias que os obreiros desta grande festa possam ter".

Os festejos, que se celebram em Sines desde 1926, contaram com a participação de duas mil pessoas, que, durante os três dias de folia, desfilaram na principal avenida da cidade, que durante estes dias foi transformada num sambódromo, em nome da tradição carnavalesca.

Com um orçamento a rondar os 180 mil euros e o apoio do município, o grande Carnaval do litoral alentejano contou com a participação de cinco escolas de samba, 17 carros alegóricos, 15 grupos alegóricos e oito grupos foliões.

O programa oficial do Carnaval de Sines encerra nesta quarta-feira com o tradicional enterro do entrudo.