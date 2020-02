Carnaval noturno em Sines com milhares de participantes. Veja as imagens

Em Sines cumpriu-se a tradição, milhares de pessoas saíram à rua na noite desta segunda-feira para participar e assistir ao corso noturno do Carnaval.





Cerca de dois mil foliões desfilaram na principal avenida da cidade, que por estes dias foi transformada num sambódromo, em nome da tradição carnavalesca.





Luz, cor, alegria e animação foram os ingredientes de uma festa que durou até de madrugada.





Rui Encarnação, presidente da Associação de Carnaval de Sines, justifica esta aposta no corso noturno "pela tradição, pela diferenciação e por atrair muitas pessoas à avenida, tanto para participar como para assistir ao corso".





O último desfile, que vai ocorrer na tarde de terça-feira, conta com "dois mil foliões, cinco escolas de samba, 17 carros alegóricos, 15 grupos alegóricos e oito grupos foliões" que prometem "uma tarde com muita animação, alegria e folia".





Bailes noturnos e animação de completam o programa que encerra, no dia 26, com o enterro do entrudo.