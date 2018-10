Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carne vermelha na dieta aumenta risco de tumores

Idade avançada, dieta pouco equilibrada, existência de bactérias e pólipos são fatores de risco.

06:00

A idade é o principal fator de risco para o desenvolvimento de vários tumores. O cancro digestivo, que atinge um conjunto de órgãos - cólon e reto, estômago, pâncreas, fígado e esófago -, não é exceção. Há, no entanto, outros fatores de risco que não são tão tidos em conta entre a população.



"A alimentação pode ser considerada um fator de risco, nomeadamente uma dieta rica em carnes vermelhas grelhadas e com muito sal, produtos fumados, de salga ou embalados em vinagre, ou o excesso de açúcar, entre outros", explica ao CM Ricardo Girão, coordenador de Cirurgia Geral no Hospital CUF Infante Santo, em Lisboa.



De acordo com o médico especialista, também a infeção pela bactéria Helicobacter Pylori aumenta a probabilidade de um tumor se desenvolver, sobretudo no estômago, uma vez que esta "é causadora de uma inflamação (gastrite) e úlceras neste órgão".



Outro fator associado ao desenvolvimento do cancro digestivo é a gastrite crónica, "mais precisamente a atrófica, associada a um tipo de anemia", assim como "a presença de pólipos do estômago pode ser considerada um fator de risco", reforça o cirurgião, sublinhando que a "história familiar" também deve ser tida em conta pelo especialista, sobretudo se houver "um parente direto com cancro do estômago".



O refluxo gástrico pode também indicar um possível tumor. Ricardo Girão aconselha os pacientes a não utilizarem em excesso medicamentos - bombas de protões - para tratar esta condição, uma vez que "continua a haver refluxo, mas este fica assintomático, sem a típica queixa de azia", embora a longo prazo possa causar cancro do esófago ou do estômago.



"Sinto-me a pessoa mais feliz"

José Gonçalves descobriu que tinha cancro do estômago há um ano e meio. "Tive uma úlcera no duodeno e os sintomas eram idênticos aos que sentia antes. Fiz os exames e confirmaram-se as suspeitas", conta ao CM.



José foi diagnosticado no CUF Infante Santo, em Lisboa. Foi lá que fez tratamento de quimioterapia antes da cirurgia e foi operado em março de 2017. "Sinto-me a pessoa mais feliz do Mundo, é uma coisa inédita porque consigo comer tudo, não fiquei com qualquer tipo de restrição alimentar", explica.



"Sensação de queimadura é um sintoma"

Ricardo Girão Cirurgião no CUF Infante Santo, Lisboa

CM: Há diferentes tipos de cancro do estômago?

–Ricardo Girão: Sim. O mais frequente é o adenocarcinoma, cuja origem é no tecido epitelial. Se começar no tecido linfoide, então estamos perante um linfoma do estômago. Caso a origem seja em células mais raras, podem originar tumores do estroma [tecido de sustentação de um órgão].

– Quais são os sintomas?

– Os sinais variam consoante a gravidade. Numa fase inicial, a pessoa pode ter indigestão, desconforto gástrico, enfartamento, náusea e perda de apetite. A sensação de ‘queimadura’ é um sintoma.